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Badaun News: छत से गिरने के बाद इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: छत से गिरने के बाद इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दमछत से गिरने के बाद इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दमछत से गिरने के बाद इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम

Badaun News: छत से गिरने के बाद इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम

Badaun News: सैदपुर/वजीरगंज, हिटी। छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए बीएससी नर्सिंग के एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। शव गांव पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव हतरा का है। यहां के रहने वाले 21 वर्षीय अंशु पाल पुत्र परमेश पाल बरेली में अपने ननिहाल में रहकर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वह अंतिम सेमेस्टर के छात्र थे। परिजनों के अनुसार, पिछले मंगलवार को वह किसी कारणवश छत से गिर गए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।इलाज के दौरान शनिवार को अंशु पाल ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया। रविवार को उनका शव पैतृक गांव हतरा पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंशु की असमय मौत से माता-पिता समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि वह पढ़ाई में होनहार और व्यवहार कुशल छात्र थे। उनकी असामयिक मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

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