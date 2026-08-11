Badaun News: लापरवाही पर मुआवजे का पर्दा डाल रहा सिस्टम

Badaun News: एसएसपी से मुलाकात करने के बाद बाहर आते परिजन व ग्रामीण।लापरवाही पर मुआवजे का पर्दा डाल रहा सिस्टमलापरवाही पर मुआवजे का पर्दा डाल रहा सिस्टमलापरवाही पर

Badaun News: बदायूं। बदायूं में कांवड़िये की करंट से मौत के मामले में लापरवाही किस स्तर पर हुई, इस सवाल का जवाब देने को अफसर तैयार नहीं हैं। परिवार के लोग सोमवार को अपनी फरियाद लेकर कादरचौक थाने पहुंचे थे। इसके बाद सीओ उझानी, ब्लॉक प्रमुख व थानाध्यक्ष के साथ एसएसपी अंकिता शर्मा से उनके आवास पर मिले। परिजनों ने अपनी बात रखी, वहीं मामले में मुआवजे के आश्वासन से सिस्टम पर उठ रहे सवाल और गहरा गए। कादरचौक थाना क्षेत्र के गौरामई गांव का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सिस्टम की नाकामी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रकरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर परिवार वाले इस बात से आहत हैं कि प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेने के बजाय हादसे की वजह को अलग रूप देने पर ज्यादा जोर दिया। सोमवार दोपहर तक परिजन काफी निराश नजर आए। परिजनों के साथ पूरा गांव यही कहता रहा कि रोहित कांवड़ यात्रा के लिए निकला था। हादसे में झुलसे बच्चों के परिजन भी यही बात अधिकारियों के सामने रखते रहे। इसके बावजूद अफसर मामले को कांवड़ यात्रा से अलग करके पेश करने पर अड़े रहे। इससे परिवार वालों में नाराजगी रही。

मुआवजा देने का उद्देश्य अधिकारियों ने बताया कि मुआवजे का उद्देश्य मृतक कांवड़िये के आश्रितों को आर्थिक संकट से बचाना और उसके बच्चों की परवरिश में मदद करना है।

क्या हुआ था कादरचौक थाना क्षेत्र के गौरामई गांव में कछला गंगा घाट जल लेने जाने से पहले कांवड़ियों के साथ बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर डीजे में डांस कर रहे थे। इसी दौरान लाउडस्पीकर हाईटेंशन लाइन से छू गया और ट्रॉली में करंट दौड़ गया। हादसे में रोहित कुमार 20 वर्ष की मौके पर मौत हो गई, जबकि सात बच्चे झुलस गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें लपटें उठती और लोग जमीन पर गिरते दिखाई दे रहे हैं।

जांच का विषय कादरचौक के गौरामई में हुए हादसे में करंट हाईटेंशन लाइन से लगा या जनरेटर की सप्लाई से, यह जांच का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से ही ट्रैक्टर-ट्रॉली में करंट दौड़ा था। करंट के असर से आसपास पेड़ के पत्ते भी झुलस गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक डीजे भी 10 फीट से कम ऊंचाई पर लगा था और मानक के अनुसार था। अब जांच के बाद ही करंट लगने की सही वजह स्पष्ट होगी।

परिवार से मिलकर स्थिति स्पष्ट की गई करंट लगने से हुई मौत के मामले में परिवार के लोगों के साथ एसएसपी से मुलाकात की गई थी। रोहित के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा दिलाने और तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन मिला है।

वीरेंद्र, ब्लॉक प्रमुख कादरचौक