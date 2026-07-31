Badaun News: आठ माह की गर्भवती विवाहिता की सर्पदंश से मौत
Badaun News: आठ माह की गर्भवती विवाहिता की सर्पदंश से मौत आठ माह की गर्भवती विवाहिता की सर्पदंश से मौतआठ माह की गर्भवती विवाहिता की सर्पदंश से मौत
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। घर में झाड़ू लगाते समय विषैले सांप के डसने से आठ माह की गर्भवती विवाहिता की मौत हो गई। परिजन पहले उसे झाड़-फूंक कराने ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हादसा कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव कौआनगला का है। यहां रहने वाली 22 वर्षीय कुसमा पत्नी बेचेलाल की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। विवाह के बाद दोनों पति-पत्नी सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुसमा आठ माह की गर्भवती थी। गुरुवार सुबह वह घर में झाड़ू लगा रही थी।
इसी दौरान अचानक एक विषैला सांप निकल आया और उसने उसके पैर में डस लिया। सर्पदंश के बाद कुसमा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे परिवार में अफरातफरी मच गई।घटना के बाद परिजन पहले उसे गांव में झाड़-फूंक करने वाले व्यक्ति के पास ले गए, जहां काफी देर तक उपचार कराया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। हालत लगातार बिगड़ने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद कुसमा को मृत घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आठ माह की गर्भवती विवाहिता की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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