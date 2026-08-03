Badaun News: करंट लगने से तीन वर्षीय मासूम की मौत
Badaun News: कुंवरगांव में थाने समीप रहने स्थित एक घर में करंट लगने से तीन साल के मासूम की मौत के बाद विलाप करते परिजन।
Badaun News: कुंवरगांव, संवाददाता। खेलते समय करंट की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए बदायूं ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना कुंवरगांव थाना क्षेत्र की है। कस्बा निवासी सुनील मजदूरी करते हैं और थाना परिसर के पास रहते हैं। रविवार शाम उनका तीन वर्षीय बेटा लोकेश घर में अपनी दादी के पास खेल रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दावत में गए हुए थे। इसी दौरान लोकेश फर्राटा पंखे के तार की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह झुलसकर बेहोश हो गया।
लोग उसे तत्काल कस्बे के एक निजी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे तुरंत बदायूं ले जाने की सलाह दी। परिजन उसे इलाज के लिए बदायूं लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही लोकेश की मौत हो गई। सुनील के चार बच्चे हैं, जिनमें लोकेश सबसे छोटा था। मासूम की मौत के बाद परिवार में चीखपुकार मच गई। मोहल्ले के लोग भी परिजनों को ढांढ़स बंधाने के लिए पहुंचे।
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