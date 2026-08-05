Badaun News: विषाक्त पदार्थ के सेवन से युवक की इलाज के दौरान मौत
Badaun News: उसावां में 20 वर्षीय नितिन ने संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। उसे जिला अस्पताल से राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने उसे ई-रिक्शा चलाकर परिवार की मदद करते हुए बताया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
Badaun News: उसावां, संवाददाता। संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन करने वाले एक युवक की राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसावां थाना क्षेत्र के गांव नबीगंज निवासी 20 वर्षीय नितिन पुत्र कल्लू ने सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं रेफर कर दिया।
मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान देर रात नितिन की मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों ने बताया कि नितिन दो भाइयों में सबसे छोटा था और अविवाहित था। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करता था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस का कहना है कि अभी मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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