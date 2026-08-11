Badaun News: नीलगाय से बचने में अनियंत्रित हुई बाइक, सास की मौत, दामाद घायल
Badaun News: नीलगाय से बचने में अनियंत्रित हुई बाइक, सास की मौत, दामाद घायल नीलगाय से बचने में अनियंत्रित हुई बाइक, सास की मौत, दामाद घायल नीलगाय से बचने में अनियं
Badaun News: उसावां। बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ जाने से उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक पर सवार सास की मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भे। मामला उसावां थाना क्षेत्र के म्याऊं-हजरतपुर मार्ग पर सिद्ध बाबा मंदिर के पास का है।
घायलों की स्थिति
हजरतपुर थाना क्षेत्र के पिपला गांव के रहने वाले नन्ही देवी 50 वर्ष पत्नी आर्येंद्र सिंह कछला से गंगाजल लेकर आई थीं और पटना देवकली स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद दामाद के घर मरौरी में रुकी थीं। सोमवार शाम मरौरी निवासी दामाद सूर्य प्रताप पुत्र बबलू सिंह बाइक से उन्हें पिपला छोड़ने जा रहे थे। सिद्ध बाबा मंदिर के पास अचानक खेत से नीलगाय निकलकर बाइक के सामने आ गई। बाइक नीलगाय से टकराकर अनियंत्रित हुई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों का इलाज
इसी दौरान वहां से गुजर रहे दातागंज ब्लॉक प्रमुख अत्येंद्र विक्रम सिंह की नजर घायलों पर पड़ी। उन्होंने दोनों को म्याऊं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने दोनों का इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान नन्ही देवी की मौत हो गई। सूर्य प्रताप की हालत स्थिर बताई जा रही है।
प्रश्न और उत्तर
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