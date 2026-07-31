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Badaun News: सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र की उपचार के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र की उपचार के दौरान मौत सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र की उपचार के दौरान मौत

Badaun News: सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र की उपचार के दौरान मौत

Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। क्षेत्र के गांव दिधौनी निवासी पिता-पुत्र की एमएफ हाईवे पर हुए हादसे में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। 29 जुलाई को दिल्ली के एक अस्पताल में दोनों ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के अनुसार 24 जुलाई को गांव निवासी चिरौंजी लाल और उनके पुत्र मनोज कुमार बाइक से अपनी पुत्री एवं बहन ममता देवी के यहां चंदौसी दावत में शामिल होने जा रहे थे।

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हादसा कैसे हुआ

पूर्वाह्न 11.30 बजे मुरादाबाद-बदायूं हाईवे पर थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव मुंडिया धुरेकी के पास सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आए अज्ञात चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले बिसौली सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने पर मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत में सुधार न होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया।

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पिता और पुत्र की मृत्यु

करीब पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 29 जुलाई को दिल्ली के अस्पताल में पहले पिता चिरौंजी लाल और फिर पुत्र मनोज कुमार ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक चिरौंजी लाल की पत्नी प्रकाशो देवी तथा मृतक मनोज की पत्नी सर्वेश कुमारी समेत परिवार के अन्य सदस्य गहरे सदमे में हैं। मृतकों के परिजनों की तहरीर पर थाना फैजगंज बेहटा पुलिस ने अज्ञात चार पहिया वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह हादसा कब हुआ?
यह हादसा 24 जुलाई को हुआ।
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