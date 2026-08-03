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Badaun News: तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: उघैती थाना क्षेत्र में स्वरूपपुर के पास हुये सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद विलाप करतीं परिवार की महिलायें।

Badaun News: तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से छात्र की मौत

Badaun News: उघैती, संवाददाता। साइकिल से खेत से घर लौट रहे कक्षा 11 के छात्र की तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद चालक भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला उघैती थाना क्षेत्र के बिसौली-सहसवान रोड स्थित गांव स्वरूपपुर के पास का है। गांव स्वरूपपुर निवासी आरिफ का 17 वर्षीय पुत्र अयाज सिद्ध बाबा इंटर कॉलेज बरौलिया में कक्षा 11 का छात्र था। रविवार शाम करीब पांच बजे वह साइकिल से खेत से घर लौट रहा था। इसी दौरान बिसौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

पुलिस की कार्रवाई

पीआरबी की सूचना पर नरैनी चौकी पुलिस और प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अयाज को सीएचसी बिसौली ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीसीएम में मिला शराब का पौवा

ग्रामीणों का आरोप है कि चालक नशे की हालत में था। चालक को पकड़ने के बाद उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें एक देशी शराब का पौवा मिला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

बुझ गया घर का इकलौता चिराग

मृतक अयाज अपने पिता आरिफ का इकलौता बेटा था। परिवार में एक बहन भी है। बेटे की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां की चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं।

FAQs

छात्र अयाज की उम्र क्या थी?
17 वर्ष
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