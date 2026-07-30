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Badaun News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान को आए श्रद्धालु की बस से कुचलकर मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला गंगा घाट के पास बस से उतरते समय हुआ दर्दनाक हादसाकछला गंगा घाट के पास बस से उतरते समय हुआ दर्दनाक हादसा

Badaun News: गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान को आए श्रद्धालु की बस से कुचलकर मौत

Badaun News: उझानी/कछला,हिटी (बदायूं)। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए कछला गंगा घाट पहुंचे एक श्रद्धालु की बुधवार तड़के बस से कुचलकर मौत हो गई। बस से उतरते समय अचानक बस को चला देने से वह पहिए के नीचे आ गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा कासगंज जिले के कछला गंगा घाट के निकट कश्यप ढाबा के सामने बुधवार तड़के करीब चार बजे हुआ। फिरोजाबाद जनपद के थाना नारखी क्षेत्र के गांव आलमपुर निवासी खेतपाल पुत्र हीरालाल अपने भतीजे रामचंद्र पुत्र नवल सिंह के साथ निजी बस से गंगा स्नान करने आए थे।

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बस गंगा घाट के पास पहुंची तो खेतपाल उतरने लगे। इसी दौरान चालक ने बस आगे बढ़ा दी। जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पहिए के नीचे आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल खेतपाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरों भिजवाया। वहां डाक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। खेतपाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक छा गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है तथा बस और उसके चालक के संबंध में भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है।

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