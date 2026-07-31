Badaun News: अखिलेश यादव का सुरक्षा घेरे में निकला काफिला
Badaun News: दहगवां पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने को कार्यकर्ताओं, युवाओं व लोगों का हुजूम।
Badaun News: दहगवां, संवाददाता। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बदायूं दौरे के कारण शहर की यातायात व्यवस्था घंटों प्रभावित रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का डायवर्जन किया। इसके चलते कई प्रमुख चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, वहीं कार्यक्रम स्थल के आसपास सामान्य यातायात भी धीमा पड़ गया। अखिलेश यादव का काफिला गुजरने के दौरान कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह रोक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे। पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल और आसपास के मार्गों पर लगातार भीड़ को नियंत्रित करते रहे।फार्म
हाउस के आसपास समर्थकों की भारी भीड़ के कारण कई बार अफरा-तफरी की स्थिति बनी। हालांकि, पुलिस ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरा बनाकर व्यवस्था संभाले रखी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी काफी देर तक आसपास के मार्गों पर वाहनों का दबाव बना रहा।
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