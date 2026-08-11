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Badaun News: पिकअप की टक्कर में तीन कांवड़िया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: उसावां में जल चढ़ाकर लौट रहे तीन कांवड़ियों की बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसा एमएफ हाईवे पर ग्राम मनसा नगला के पास हुआ। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांवड़ियों में यशपाल, मंगलम और अंशुल शामिल हैं।

Badaun News: पिकअप की टक्कर में तीन कांवड़िया घायल

Badaun News: उसावां। जल चढ़ाकर वापस लौट रहे तीन कांवड़ियों की बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। जिसमें तीन कांवड़ियां घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा एमएफ हाईवे पर ग्राम मनसा नगला के पास हुआ। यहां बिल्सी थाना क्षेत्र के ग्राम करौली के यशपाल 18 पुत्र धनपाल , मंगलम 17 पुत्र सतेंद्र उसावां थाना क्षेत्र के ग्राम सौंधा मई के अंशुल 18 पुत्र रामनाथ पटना देवकली शिव मंदिर से जल चढ़ाकर वापस अपने गांव बाइक से जा रहे थे। इसी बीच पिकअप ने टक्कर मार दी। जिसमें बाइक सवार तीनों कांवड़ियां घायल हो गए।

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