Badaun News: पिकअप की टक्कर से जल चढ़ाकर लौट रहे तीन कांवड़िये घायल
Badaun News: पटना देवकली शिव मंदिर पर जल चढ़ाकर लौटते समय ग्राम मानस नगला के पास तीन कांवड़ियों की बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 और 17 वर्षीय युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Badaun News: उसावां। पटना देवकली शिव मंदिर पर जल चढ़ाकर बाइक से गांव लौट रहे तीन कांवड़ियों की बाइक को एमएफ हाईवे पर ग्राम मंसा नगला के पास पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों कांवड़िये घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव करौली निवासी यशपाल 18 वर्ष पुत्र धनपाल और मंगलम 17 वर्ष पुत्र सतेंद्र व उसावां थाना क्षेत्र के ग्राम सौंधा मई निवासी अंशुल 18 वर्ष पुत्र रामनाथ एक ही बाइक से पटना देवकली स्थित शिव मंदिर पर जल चढ़ाकर अपने गांव लौट रहे थे।
मंसा नगला के पास पहुंचने पर पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
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