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Badaun News: दो बाइकों की भिड़ंत, तीन कांवड़िये घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सालारपुर में रविवार रात को दो बाइकों की टक्कर में तीन कांवड़िये घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। घायलों में अर्जुन, बुधानंद और विशाल शामिल हैं। हादसे में दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

Badaun News: दो बाइकों की भिड़ंत, तीन कांवड़िये घायल

Badaun News: सालारपुर। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सालारपुर बिजलीघर के सामने रविवार रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन कांवड़िये घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। घायलों की पहचान अर्जुन पुत्र वनवारी, बुधानंद राजपूत पुत्र हरिवंश और विशाल पुत्र रामऔतार निवासी गौरीशंकर गुलड़िया थाना सिरौली बरेली के रूप में हुई है। हादसे में दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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