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Badaun News: शिकायत से नाराज लोगों ने युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: शिकायत से नाराज लोगों ने युवक को पीटा

Badaun News: बिनावर, संवाददाता। मामूली कहासुनी के बाद युवक के साथ मारपीट कर उसे घायल करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव अहिरवारा निवासी जरीफ पुत्र इस्लाम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के ही शमशुल, अफिसर और सैफ उससे अक्सर बिना मेहनताना लिए काम कराने का दबाव बनाते थे। आरोप है कि 27 जुलाई को जबरन काम कराने की शिकायत उसने थाने में की थी। इसी रंजिश को लेकर 29 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे तीनों आरोपी उसके पास पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे।

विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि तीनों ने कहा कि थाने में शिकायत करने का यही अंजाम होगा और उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शमशुल, अफिसर और सैफ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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