Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: मंदिर से इनवर्टर, बैटरी, दानपेटी और घंटा चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: वजीरगंज के वार्ड संख्या चार में ब्रह्मदेव-शनिदेव मंदिर में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने इनवर्टर, बैटरी, दानपेटी और घंटा चुरा लिया। मंगलवार को श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे और घटना का पता चला। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

Badaun News: मंदिर से इनवर्टर, बैटरी, दानपेटी और घंटा चोरी

Badaun News: वजीरगंज। नगर के वार्ड संख्या चार बघौल स्थित वजीरगंज-भतरी गोवर्धन मार्ग पर बने ब्रह्मदेव-शनिदेव मंदिर को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मंदिर से इनवर्टर, बैटरी, दानपेटी और मंदिर का घंटा चोरी कर ले गए। मंगलवार सुबह श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो घटना की जानकारी होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि नियमित गश्त होने पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने थाना पुलिस को तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Wazirganj Crime News Badaun Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।