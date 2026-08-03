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Badaun News: छह किसानों के नलकूपों से स्टार्टर व केबल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: -बिल्सी के गांव सिद्धपुर चित्रसेन के जंगल में नलकूप से स्टार्टर और विद्युत केबल चोरी होने के बाद जानकारी जुटाता पुलिस कर्मी, मौजूद ग्रामीण।

Badaun News: छह किसानों के नलकूपों से स्टार्टर व केबल चोरी

Badaun News: बिल्सी। क्षेत्र के गांव सिद्धपुर चित्रसेन के जंगल में चोरों ने एक ही रात में छह किसानों के नलकूपों से स्टार्टर और विद्युत केबल चोरी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।गांव निवासी उदयराज पुत्र दयाराम, ओमप्रकाश पुत्र झम्मन, विजय चौहान पुत्र सुदर्शन, प्रेमशंकर शर्मा पुत्र रामगुलाम, लेखराज सिंह पुत्र होरीलाल तथा मुनेंद्र चौहान पुत्र चंद्रपाल के खेतों में लगे नलकूपों से चोर स्टार्टर और बिजली की केबल खोलकर ले गए। रविवार सुबह किसान खेतों पर पहुंचे तो नलकूपों से सामान गायब मिला। इसके बाद आसपास के अन्य किसानों को सूचना दी गई, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

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पीड़ित किसानों का कहना है कि खेती के इस महत्वपूर्ण समय में नलकूपों से स्टार्टर और केबल चोरी होने से सिंचाई कार्य प्रभावित हो गया है। सीओ आलोक सिध्दू ने बताया कि घटना के संबंध में किसानों ने बिल्सी कोतवाली पुलिस सूचना दी है। जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

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