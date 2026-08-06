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Badaun News: बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं। कादरचौक इलाके में बिक्री को लाए गये लंगूर पकड़े गये हैं। पुलिस और वन बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े

बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े
बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े

Badaun News: बदायूं। कादरचौक इलाके में बिक्री को लाए गये लंगूर पकड़े गये हैं। पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई जारी है। पुलिस और वन विभाग द्वारा बंदर लाने वाले की तलाश की जा रही है। बंदरों की संख्या दस से अधिक है, इनके बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार की सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बंदरों को भगाने के लिये बिक्री को लंगूर कहीं से पकड़कर लाए गये हैं, सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और घेराबंदी कर जाल में बंद लंगूर पकड़ लिये।वन विभाग की टीम ने लंगूर अपने कब्जे में लेने के बाद थाना पुलिस को सूचित कर दिया है, थाना पुलिस प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है।

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इधर वन विभाग की ओर से लंगूर का स्वास्थ चेकअप कराया जाएगा और उनके फिट होने पर उन्हें जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। डीएफओ विनीता सिंह ने बताया कि लंगूर पकड़ने के मामले में कार्रवाई जारी है।

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