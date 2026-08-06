Badaun News: बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े
Badaun News: बदायूं। कादरचौक इलाके में बिक्री को लाए गये लंगूर पकड़े गये हैं। पुलिस और वन बिक्री को लाए गये लंगूर वन विभाग ने पकड़े
Badaun News: बदायूं। कादरचौक इलाके में बिक्री को लाए गये लंगूर पकड़े गये हैं। पुलिस और वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई जारी है। पुलिस और वन विभाग द्वारा बंदर लाने वाले की तलाश की जा रही है। बंदरों की संख्या दस से अधिक है, इनके बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार की सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा सामान्य बंदरों को भगाने के लिये बिक्री को लंगूर कहीं से पकड़कर लाए गये हैं, सूचना पर वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और घेराबंदी कर जाल में बंद लंगूर पकड़ लिये।वन विभाग की टीम ने लंगूर अपने कब्जे में लेने के बाद थाना पुलिस को सूचित कर दिया है, थाना पुलिस प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रही है।
इधर वन विभाग की ओर से लंगूर का स्वास्थ चेकअप कराया जाएगा और उनके फिट होने पर उन्हें जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। डीएफओ विनीता सिंह ने बताया कि लंगूर पकड़ने के मामले में कार्रवाई जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।