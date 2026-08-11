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Badaun News: बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर कांवड़िये और पुलिस में बहस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: इस्लामनगर के चंदौई गांव में बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर पुलिस कर्मी व कांवड़िये के बीच होती बहस।

बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर कांवड़िये और पुलिस में बहस
बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर कांवड़िये और पुलिस में बहस

Badaun News: इस्लामनगर। कांवड़ यात्रा के दौरान मंदिर के बाहर सड़क पर एक कांवड़िये और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कांवड़िये को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम चंदौई स्थित बनखंडी नाथ मंदिर के बाहर का है। वायरल वीडियो में सड़क किनारे एक कांवड़िया दो-तीन पुलिस कर्मियों से बहस करता दिखाई दे रहा है। आसपास श्रद्धालु और स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। वीडियो में सुनाई दे रही बातचीत के अनुसार, सड़क पर यातायात व्यवस्था को लेकर कहासुनी शुरू हुई।

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कांवड़िया पुलिस कर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठाता और उनकी ड्यूटी के बारे में पूछता सुनाई दे रहा है। वहीं पुलिस कर्मी उसे घर जाने और अपना काम करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। बहस के दौरान कांवड़िया ने पुलिस पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। एक पुलिस कर्मी उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने का प्रयास करता दिखाई देता है।वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि कांवड़ मेले के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस कर्मी वाहनों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोक रहे थे। इसी दौरान कांवड़िए और पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा स्थिति को शांत कराने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है।

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