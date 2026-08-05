Badaun News: कछला में पुल से गंगा में छलांग लगाने से पहले पकड़ी किशोरी
Badaun News: बदायूं की एक किशोरी परिजनों से नाराज होकर पुल से कूदने का प्रयास कर रही थी। युवकों ने उसे बचा लिया और परिजनों को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज ने परिवार को किशोरी की देखभाल करने और समझाने की सलाह दी।
Badaun News: बदायूं। परिजनों की किसी बात से नाराज होकर घर से निकली किशोरी पुल से अफनाती गंगा में छलांग लगने से पहले यहां मौजूद युवकों ने पकड़ ली। कस्बे की किशोर को समझा-बुझाकर परिजनों को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज ने परिजनों को किशोरी पर सतत नजर रखने व उसको समझाने की हिदायत की। कछला नगर के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी सुबह के समय रोते हुये पुल पर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद जैसे ही वह पुल की रैलिंग पर चढ़ी तभी पुल पर मौजूद कस्बे के ही युवक डेबिड तोमर ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। किशोरी ने कई बार हाथ छुड़ाकर पुल पर चढ़कर कूदने की कोशिश की।
युवक ने से हर बार पकड़ लिया। इसी बीच चौकी प्रभारी रिंकू भी पुल पर पहुंचे। किशेारी को समझाया और परिजनों को बुलाया। परिजनों के आने के बाद उसे सौंप दिया।
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