Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: बुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौतबुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौतबुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई

Badaun News: बुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौत

Badaun News: ओरछी/फैजगंज, संवाददाता, ई-रिक्शे से उतरकर सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर की मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग महिला घायल हो गईं। हादसा फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी चौराहे पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने हुआ। गांव मई निवासी साहिल 17 वर्ष पुत्र डॉ. इमरान बाइक से ओरछी से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बैंक से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहीं पार्वती देवी 70 वर्ष पत्नी बड्डन, निवासी कनुआखेड़ा, उसकी बाइक की चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि साहिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पार्वती देवी भी घायल हो गईं। दोनों को तत्काल पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया।

ये भी पढ़ें:सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला से टकराई छात्र की बाइक, रास्ते में छात्र ने थोड़ा दम

घटनास्थल पर उपचार

प्राथमिक उपचार के बाद साहिल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया।

परिवार में मातम

परिजन साहिल को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं घायल पार्वती देवी का उपचार एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। साहिल चार बहनों का इकलौता भाई था। उसकी असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सामान्य प्रश्न

किशोर की उम्र क्या थी?
किशोर की उम्र 17 वर्ष थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Badaun Latest News Badaun News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।