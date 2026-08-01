Badaun News: बुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौत
Badaun News: बुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौतबुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई बाइक, किशोर की मौतबुजुर्ग महिला को बचाने में बेकाबू हुई
Badaun News: ओरछी/फैजगंज, संवाददाता, ई-रिक्शे से उतरकर सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर की मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग महिला घायल हो गईं। हादसा फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के ओरछी चौराहे पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने हुआ। गांव मई निवासी साहिल 17 वर्ष पुत्र डॉ. इमरान बाइक से ओरछी से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान बैंक से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहीं पार्वती देवी 70 वर्ष पत्नी बड्डन, निवासी कनुआखेड़ा, उसकी बाइक की चपेट में आ गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि साहिल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पार्वती देवी भी घायल हो गईं। दोनों को तत्काल पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया।
घटनास्थल पर उपचार
प्राथमिक उपचार के बाद साहिल की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया।
परिवार में मातम
परिजन साहिल को इलाज के लिए मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं घायल पार्वती देवी का उपचार एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। साहिल चार बहनों का इकलौता भाई था। उसकी असमय मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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