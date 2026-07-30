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Badaun News: बकरी चराने गये किशोर की करंट लगने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सिविल लाइंस कोतवाली के रसूलपुर-दौंरी के पास हादसा सिविल लाइंस कोतवाली के रसूलपुर-दौंरी के पास हादसा

Badaun News: बकरी चराने गये किशोर की करंट लगने से मौत

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। बकरी चराने गया किशोर करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। हादसा सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में रसूलपुर और दौंरी गांव के बीच हुआ। दौंरी के रहने वाले भारत 16 वर्ष पुत्र रामदास बुधवार को बकरियां चराने के लिए जंगल गया था। इसी दौरान वहां तार टूटा पड़ा था, उसकी चपेट में आने से उसे करंट लग गया और गंभीर रूप से झुलस गया।

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आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।भारत चार भाइयों में सबसे छोटा था। परिवार के अनुसार करीब एक वर्ष पहले बीमारी के चलते उसके दूसरे नंबर के भाई की भी मौत हो चुकी थी। अब भारत की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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