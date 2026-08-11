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Badaun News: पेट दर्द के बाद बिगड़ी किशोर की हालत, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: पेट दर्द के बाद बिगड़ी किशोर की हालत, मौत पेट दर्द के बाद बिगड़ी किशोर की हालत, मौत पेट दर्द के बाद बिगड़ी किशोर की हालत, मौत

Badaun News: पेट दर्द के बाद बिगड़ी किशोर की हालत, मौत

Badaun News: सहसवान। पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के दौरान 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। रविवार को तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सोमवार को हालत दोबारा खराब होने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के भक्त नगला गांव का है। गांव निवासी लालाराम का 17 वर्षीय बेटा अंकित रविवार को पेट दर्द की शिकायत से परेशान था। परिजन उसे सहसवान के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद दवा दी और उसे घर भेज दिया।

सोमवार को अंकित की तबीयत दोबारा बिगड़ गई। इसके बाद माता-पिता उसे फिर चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। इसी दौरान उसकी हालत अचानक गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंकित अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रशांत त्यागी ने बताया कि परिजन जब अंकित को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किशोर की मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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