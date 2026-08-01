Badaun News: खरीदारी के दौरान बिगड़ी तबीयत, बाजार में युवक की मौत

Badaun News: उसावां, संवाददाता। शाहजहांपुर जिले के एक युवक की उसावां बाजार में खरीदारी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सड़क पर गिरने के बाद परिजन उसे एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मामला उसावां थाना क्षेत्र के ब्लॉक परिसर स्थित साधन सहकारी समिति के पास का है। शाहजहांपुर जिले के थाना परौर क्षेत्र के गांव दसिया निवासी 38 वर्षीय सुधीर पुत्र टीकाराम शुक्रवार को उसावां बाजार बच्चों की स्कूल की किताबें, सब्जी और अन्य घरेलू सामान खरीदने आए थे।

खरीदारी करने के बाद वह घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह सड़क पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने के साथ परिजनों और पुलिस को सूचना दी। परिजन एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसावां लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।मृतक के बड़े भाई शीशपाल ने बताया कि सुधीर घर से बच्चों की किताबें खरीदने की बात कहकर निकले थे। बाजार से उन्होंने किताबों के अलावा सब्जी और अन्य जरूरी घरेलू सामान भी खरीदा था। परिजनों के अनुसार उनके पास से कुछ दवाइयां भी मिली हैं, जिससे आशंका है कि तबीयत खराब होने पर उन्होंने किसी निजी चिकित्सक से दवा ली होगी। सूचना मिलते ही एसएसआई सुनील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।