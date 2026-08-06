Badaun News: स्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, मोबाइल नंबर मांगने का आरोप
Badaun News: बिसौली कोतवाली इलाके के पैगा भीकमपुर गांव के पास हुई घटनास्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, मोबाइल नंबर मांगने का आरोपस्कूल जा रही छात्रा से छेड़छाड़, म
Badaun News: बिसौली। स्कूल जा रही एक छात्रा की साइकिल रोककर उसका हाथ पकड़ने और मोबाइल नंबर मांगने का मामला सामने आया है। छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तो आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी पांच अगस्त की सुबह रोजाना की तरह साइकिल से इंटर कॉलेज बिसौली जा रही थी। सुबह करीब आठ बजे पैगा भीकमपुर गांव के पास एक अज्ञात युवक बाइक से उसका पीछा करते हुए पहुंचा।
आरोप है कि युवक ने छात्रा की साइकिल का हैंडल पकड़कर उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर मोबाइल नंबर मांगने लगा। छात्रा के विरोध कर शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े।ग्रामीणों ने तत्काल यूपी-112 को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी युवक अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर महिला अपनी बेटी को साथ लेकर कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में छात्रा के नाबालिग होने का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस ने मौके से मिली बाइक को कब्जे में लेकर फरार युवक की पहचान शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक कमलेश मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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