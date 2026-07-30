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Badaun News: तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: उझानी कोतवाली क्षेत्र के छतुईया रेलवे फाटक के हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद परिजन।

Badaun News: तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Badaun News: उझानी, संवाददाता।रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस घायल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र के छतुईया रेलवे फाटक के पास हुआ। कोतवाली क्षेत्र के गांव पीरखंदना निवासी रमेश 24 वर्ष पुत्र बाबूराम किसी जरूरी काम से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रमेश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि रमेश खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का सहयोग करते थे और परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते थे। पुलिस हादसे करने वाले डंपर और उसके चालक के संबंध में जानकारी जुटाने में लगी है।

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