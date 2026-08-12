Badaun News: एनडीपीएस के दोषी को सजा संग जुर्माना
Badaun News: बदायूं में विशेष जज सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के तहत अभियुक्त मोरपाल को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड सौंपा। पुलिस ने मौके से 5 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की थी। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज ने यह फैसला सुनाया।
Badaun News: बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के केस में अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी की जेल में बिताई अवधि की सजा सहित एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया, 20 नवंबर 2024 को थाना कुंवरगांव के तात्कालिक उप निरीक्षक कमलेश सिंह अपनी पुलिस गश्त पर थे। ग्राम मुड़िया भांसी के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि प्रहलादपुर तिराहे पर एक व्यक्ति प्लास्टिक कट्टे में मादक पदार्थ लिए खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
उसने अपना नाम मोरपाल पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम मुड़िया भांसी थाना कुंवरगांव बदायूं बताय। उसके पास से पांच किलो 700 ग्राम अफीम डोडा छिलका बरामद हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद पकड़े अभियुक्त मोरपाल पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम मुड़िया भांसी थाना कुंवरगांव बदायूं के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।स्पेशल जज सुरेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त मोरपाल पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम मुड़िया भांसी थाना कुंवरगांव बदायूं को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित एक हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
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