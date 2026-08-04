Badaun News: एसपी ने किया थाने का निरीक्षण, परखीं व्यवस्थाएं

निरीक्षण का विवरण

सोमवार को औचक निरीक्षत को निकले एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने अभिलेखों का जायजा लिया। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल बाईपास तिराहे पर व्यवस्थित "कावड़ यात्रा" पुलिस सहायता केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई है। जगह-जगह पुलिस सहायता केंद्र के रूप में बूथ स्थापित किए गए हैं। पुलिस प्रशासन कावड़ यात्राओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांवों से हरिद्वार समेत विभिन्न पवित्र स्थानों पर जान वाले कावड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। उन्होंने जत्थेदारों से जत्थे के नियमों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने शीशगढ़ थाना क्षेत्र के ढकिया डैम पर स्थित पुलिस चौकी का भी जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार,कस्बा इंचार्ज आदित्य गौरव श्रीवास्तव,उप निरीक्षक वालेंद्र सिंह,विक्रांत मलिक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाफ नर्स राहुल गौतम,फार्मासिस्ट दिनेश चंद्रा आदि मौजूद रहे।