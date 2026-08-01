Badaun News: सामाजिक संगोष्ठी में एकजुटता एवं विकास पर बल : राजीव
Badaun News: दातागंज में सामाजिक समरसता संगोष्ठी में मौजूद विधायक राजीव कुमार सिंह के साथ पदाधिकारी। दातागंज में सामाजिक समरसता संगोष्ठी में मौजूद विधायक राजीव कुम
Badaun News: दातागंज, संवाददाता। नगर में सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विधायक राजीव कुमार सिंह ने प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता और आपसी भाईचारा ही किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विधायक ने कहा कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता जरूरी है। विधायक ने कहा कि दातागंज के विकास के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना मेरी प्राथमिकता है।
समाज के सहयोग से दातागंज को सशक्त, समृद्ध एवं विकसित विधानसभा बनाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए समाज की एकजुटता और जनप्रतिनिधियों का समन्वय जरूरी है। उन्होंने सभी से विकास कार्यों में सहयोग करने का आह्वान किया। संगोष्ठी में सर्व समाज के लोगों ने आगामी चुनाव में भाजपा एवं विधायक के नेतृत्व में क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के प्रति समर्थन का भरोसा व्यक्त किया। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिंह, चेयरमैन पति अनूप गुप्ता, भाजपा आईटी जिला सह संयोजक देवेश तोमर, महेंद्र सिंह, राधे गुर्जर, अग्रवीर गुर्जर, सुरेंद्र गुर्जर, वीर सिंह, रन सिंह गुर्जर, ओमपाल गुर्जर, जसवीर गुर्जर मौजूद थे।
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