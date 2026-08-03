Badaun News: संपूर्ण सर्व समाज सदैव वाल्मीकि समाज का ऋणी रहेगा : राजीव
Badaun News: दातागंज में सिंह ब्रदर्स कोल्ड स्टोरेज परिसर में सामाजिक समरसता संगोष्ठी को संबोधित करते विधायक राजीव कुमार सिंह मंचासीन पदाधिकारी।
Badaun News: दातागंज, संवाददाता। नगर स्थित सिंह ब्रदर्स कोल्ड स्टोरेज परिसर में सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा, वाल्मीकि समाज ने देश की संस्कृति, हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए जो ऐतिहासिक त्याग और संघर्ष किया है। उसके लिए संपूर्ण सर्व समाज सदैव वाल्मीकि समाज का ऋणी रहेगा। भारत के मान-सम्मान और राष्ट्रहितों की रक्षा में यह समाज हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था, तब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प देश के सामने रखा था। इसी मूलमंत्र का अनुसरण करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग और सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना ही हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे राष्ट्रवाद की असली सुंदरता है。
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तित्व
ब्लॉक प्रमुख दातागंज अतेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा, वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। दातागंज विधानसभा क्षेत्र में हम सब मिलकर सामाजिक समरसता और विकास को नई ऊंचाई देंगे।
संगोष्ठी का संयोजन
संगोष्ठी में से डॉ. अरविंद वाल्मीकि, विशिष्ट अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य मनोज मसीह, अमित कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन पूर्व सभासद अशोक वाल्मीकि तथा सह-संयोजन भटौली से छोटे लाल वाल्मीकि और सिमरिया से श्याम वाल्मीकि ने किया। कार्यक्रम में नेकसहाय वाल्मीकि, ओमप्रकाश वाल्मीकि, नरेंद्र वाल्मीकी, किशन लाल वाल्मीकि, रामधुन वाल्मीकि, रमेश वाल्मीकि, सूरजपाल वाल्मीकि और ओमपाल वाल्मीकि सहित कई वरिष्ठ नागरिक एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।
सामाजिक समरसता संगोष्ठी से संबंधित प्रश्न
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