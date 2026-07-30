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Badaun News: शहर में धूमधाम से निकाली जहारवीर महाराज की शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: शहर के लालपुल स्थित श्री जहारवीर गोगा जी महाराज मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा में शामिल लोग।

Badaun News: शहर में धूमधाम से निकाली जहारवीर महाराज की शोभायात्रा

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। शहर में श्री जाहरवीर महाराज शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी बेहतर इंतजाम कर शोभायात्रा को सकुशल निकलवाया। शोभायात्रा लालपुल से प्रारंभ हुई और शहर के तमाम स्थानों से गुजरती हुई वापस श्री जहारवीर गोगा जी महाराज मंदिर पर संपन्न हुई। बुधवार को दोपहर दो बजे से लालपुल स्थित श्री जहारवीर गोगा जी महाराज मंदिर से श्री जवाहरवीर शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा शहर के तमाम स्थानों से गुजरी और लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। इसके बाद देर शाम जाहरवीर बाबा की जोत का कार्यक्रम हुआ।

गुरूवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

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