Badaun News: नाधा-समसपुर संपर्क मार्ग पर जलभराव से राहगीर परेशान
Badaun News: दहगवां स्थित भोजीपुरा पावई गांव में हुये जलभराव के बीच से सिर पर सामान रखकर गुजरती महिला।
Badaun News: दहगवां संवाददाता। ब्लॉक क्षेत्र के गांव भोजीपुरा पावई में पिछले एक महीने से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। गांव से नाधा को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक महीने से यह समस्या बनती चली आ रही है। यहां पानी का निकास न होने की वजह से बरसात में यह समस्या बनी रहती है। बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई तेज बारिश से महज एक घंटे के भीतर पूरे गांव में पानी भर गया।
गांव की प्रमुख सड़कों पर लंबे समय तक पानी जमा रहा, जिससे लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। जलभराव के कारण ग्रामीणों को दैनिक कार्यों और आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भोजीपुरा पावई से समसपुर और नाधा को जाने वाली सड़कें पूरी तरह जलमग्न है। इसके अलावा गांव के अंदर की सड़कों पर भी पानी भर गया है। यहां पर लगातार बारिश के कारण पशुओं के चारे की व्यवस्था भी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि उन्हें खेतों तक पहुंचने के लिए इसी पानी से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जलभराव से इलाके के हालात बदतर हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। गांव में बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पानी भर जाने से कई घरों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे पानी के निकासी की समस्या और बढ़ गई है।
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