Badaun News: कादरचौक में तेज आंधी-बारिश में पेड़ गिरे, खंभे टूटे, बत्ती गुल
Badaun News: तेज आंधी और बारिश के बीच पेड टूटकर गिरने से बाधित हुआ कादरचौक में बदायूं मार्ग। कादरचौक में तेज आंधी, बारिश, पेड़ गिरे, इलाके की बत्ती ठप
Badaun News: कादरचौक, संवाददाता। क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश की वजह से जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया। कादरचौक से लेकर बदायूं तक इस रूट पर आंधी बारिश की वजह से 190 हरे पेड़ गिर गए। यह पेड़ रोड पर गिरे इस वजह से आवागमन ठप हो गया। राहगीरों ने पेड़ हटवाने की शिकायत वन विभाग से की, लेकिन वन विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। देर रात तक रोड पर गिरे पेड़ न हटने की वजह से आवागमन बाधित रहा। बुधवार को दोपहर बाद अचानक आई आंधी और बारिश ने यहां तबाही मचाने का प्रयास किया। तेज आंधी की वजह से कुछ ही देर में एक के बाद एक पूरे रोड पर पेड़ गिरने लगे। बदायूं रोड पर कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीण जल्द से जल्द रास्ता साफ करने और बिजली बहाल करने की मांग करते रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था.
आंधी और बारिश का प्रभाव
तेज आंधी-बारिश से बदायूं रोड पर गिरे पेड़ की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज आंधी की वजह से पेड़ 33केवीए विद्युत लाइन पर गिर गए इससे तमाम इलाकों की बत्ती गुल हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राहगीर आंधी और बारिश में गिरे पेड़ों की चपेट में नहीं आए। इस वजह से बड़ा हादसा टल गया।
ग्रामीणों की मांग
कादरचौक ग्राम पंचायत के प्रधान दिनेश का कहना है कि बुधवार को तेज आंधी और बारिश आई थी। इस वजह से कादरचौक से लेकर बदायूं रोड तक बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। विशालकाय पेड़ 33केवीए लाइन पर गिरे जिससे इलाके की बत्ती ठप हो गई है। जल्द ही पेड़ हटवाने और विद्युत सप्लाई शुरू कराने की कोशिश की जा रही है।
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