Badaun News: बिजलीघर पर बज्रपात, आधे शहर समेत 20 गांव की बत्ती गुल
Badaun News: बदायूं में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। इससे 20 गांवों में भी अंधेरा छा गया। ढाकवाली ज्यारत स्थित बिजली घर में अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे विद्युत यंत्र ध्वस्त हो गए। डीएम आवास और आफीसर्स कॉलोनी की बत्ती गुल रही।
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ढाकवाली ज्यारत स्थित बिजली घर में अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे विद्युत यंत्र ध्वस्त हो गए। इससे डीएम आवास समेत आफीसर्स कॉलोनी की बत्ती गुल हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 20 गांवों में भी अंधेरा छा गया। मंगलवार को तेज बारिश के चलते ढाक वाली ज्यारत में विद्युत उपकरण फुंक गए। इससे आठ एमवीए ट्रांसफार्मर का लाइटिंग अरेस्टर और जो ट्रांसमिशन बिजली घर नवादा से आई हाईटेंशन लाइन का 33,केवीए का केबिल बॉक्स पूरी तरह से फुंक गया। इस वजह से तमाम गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई。
बिजली आपूर्ति में बाधा
मंगलवार को दोपहर के करीब दो बजे बारिश शुरू हुई तो कुछ ही देर में आकाशीय बिजली कड़कड़ने लगी। कुछ ही देर में ढाकवाली ज्यारत पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से खेड़ा नवादा के ट्रांसमिशन से लेकर ढाकवाली ज्यारत तक की सप्लाई के लिए विद्युत यंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे।
ग्रामीण इलाकों पर असर
इस वजह से तकनीकी फॉल्ट के कारण शहर की ऑफिसर्स कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के नेकपुर बाबा कॉलोनी, महाराज नगर, मंडी समिति, मझिया रोड, आलापुर रोड, ककराला रोड, कमला नगर समेत आधे शहर में अंधेरा छा गया। सिर्फ शहरी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला।
20 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित
लखनपुर, सोवरनपुर, पड़ौआ, नगला सरकी, समेत करीब 20 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। डीएम आवास के अलावा आफीसर्स कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति देर रात तक ठप रही।
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