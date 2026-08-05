Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: बिजलीघर पर बज्रपात, आधे शहर समेत 20 गांव की बत्ती गुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। इससे 20 गांवों में भी अंधेरा छा गया। ढाकवाली ज्यारत स्थित बिजली घर में अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे विद्युत यंत्र ध्वस्त हो गए। डीएम आवास और आफीसर्स कॉलोनी की बत्ती गुल रही।

Badaun News: बिजलीघर पर बज्रपात, आधे शहर समेत 20 गांव की बत्ती गुल

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ढाकवाली ज्यारत स्थित बिजली घर में अचानक आकाशीय बिजली गिरी जिससे विद्युत यंत्र ध्वस्त हो गए। इससे डीएम आवास समेत आफीसर्स कॉलोनी की बत्ती गुल हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 20 गांवों में भी अंधेरा छा गया। मंगलवार को तेज बारिश के चलते ढाक वाली ज्यारत में विद्युत उपकरण फुंक गए। इससे आठ एमवीए ट्रांसफार्मर का लाइटिंग अरेस्टर और जो ट्रांसमिशन बिजली घर नवादा से आई हाईटेंशन लाइन का 33,केवीए का केबिल बॉक्स पूरी तरह से फुंक गया। इस वजह से तमाम गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई。

ये भी पढ़ें:Auraiya News: बारिश और तेज हवा से 25 गांवों की बिजली रातभर गुल, सुबह 11 बजे बहाल

बिजली आपूर्ति में बाधा

मंगलवार को दोपहर के करीब दो बजे बारिश शुरू हुई तो कुछ ही देर में आकाशीय बिजली कड़कड़ने लगी। कुछ ही देर में ढाकवाली ज्यारत पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से खेड़ा नवादा के ट्रांसमिशन से लेकर ढाकवाली ज्यारत तक की सप्लाई के लिए विद्युत यंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे।

ग्रामीण इलाकों पर असर

इस वजह से तकनीकी फॉल्ट के कारण शहर की ऑफिसर्स कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी क्षेत्र के नेकपुर बाबा कॉलोनी, महाराज नगर, मंडी समिति, मझिया रोड, आलापुर रोड, ककराला रोड, कमला नगर समेत आधे शहर में अंधेरा छा गया। सिर्फ शहरी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला।

20 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित

लखनपुर, सोवरनपुर, पड़ौआ, नगला सरकी, समेत करीब 20 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। डीएम आवास के अलावा आफीसर्स कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति देर रात तक ठप रही।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बदायूं में बिजली की आपूर्ति कब ठप हुई?
बदायूं में बिजली की आपूर्ति मंगलवार को तेज बारिश के दौरान ठप हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।