Badaun News: खड़े ई-रिक्शा में कार की टक्कर, दो छात्र समेत चालक घायल
Badaun News: मुजरिया-कछला मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा में टक्कर मारने के बाद क्षतिग्रस्त खड़ी कार।
Badaun News: मुजरिया, संवाददाता। मुजरिया-कछला मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा में तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा चालक और उसमें बैठे दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार और चालक को हिरासत में लेकर घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। हादसा मुजरिया थाना क्षेत्र में मुजरिया-कछला मार्ग पर हुआ। सगराय गांव निवासी राजकुमार पुत्र बनवारी लाल ई-रिक्शा से स्कूल के छात्रों को लेकर गांव जाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान कछला की ओर से तेज रफ्तार कार विपरीत दिशा से आई और ई-रिक्शा में टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक राजकुमार के अलावा सगराय निवासी 18 वर्षीय गोपाल पुत्र आनंद और 19 वर्षीय अंकित पुत्र प्रेमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों छात्र एसएस गर्ल्स इंटर कॉलेज, मुजरिया में कक्षा 10 के छात्र हैं।सूचना मिलते ही मुजरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार और उसके चालक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी भेजा गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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