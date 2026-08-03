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Badaun News: गड्ढों में तब्दील हुआ रास्ता, स्कूली बच्चों को दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: दलदल में तब्दील गुलड़िया-मोहम्मद नगर सुलरा मार्ग से गुरजकर स्कूल जातीं छात्रायें। गड्ढों में तब्दील हुआ रास्ता, स्कूली बच्चों को दिक्कत गड्ढों में तब्

Badaun News: गड्ढों में तब्दील हुआ रास्ता, स्कूली बच्चों को दिक्कत

Badaun News: मूसाझाग, संवाददाता। क्षेत्र में गुलड़िया-मोहम्मद नगर सुलरा मार्ग दलदल में तब्दील हो चुका है। इस रास्ते पर छात्रों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नगर पंचायत गुलड़िया से मोहम्मद नगर सुलरा जाने वाला मुख्य मार्ग बारिश के बाद दलदल में तब्दील हो गया है। सड़क पर कीचड़ और जलभराव के कारण राहगीरों के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत गुलड़िया में तीन इंटर कॉलेज एवं तीन हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में मोहम्मद नगर सुलरा, नवादा सुलरा, बारीखेड़ा, रिजौली और किसरुआ सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं प्रतिदिन पढ़ने आते हैं।

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खराब सड़क के कारण विद्यार्थियों का विद्यालय पहुंचना मुश्किल हो गया है। छात्रों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह कीचड़ होने से साइकिलें फिसल जाती हैं, जिससे कई बार वह गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और नगर पंचायत प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है।

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