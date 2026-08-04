Badaun News: जानलेवा हमले समेत कई आरोपों में मुकदमा

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। स्कूल प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद में मारपीट, जानलेवा हमला, गला दबाने, धमकी देने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, स्कूल में कब्जे की कोशिश और फीस निजी खाते में जमा कराने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में स्कूल के ताले तोड़ने, बोर्ड क्षतिग्रस्त करने और छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित मिशन इंग्लिश स्कूल का है। स्कूल प्रबंधक रितिका बैलिंगटन ने एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 1975 में उनके नाना रेवरेंड डीवी मैसी ने स्कूल की स्थापना की थी और वर्तमान में वह अपनी माता मोहिनी बैलिंगटन के साथ इसका संचालन करती हैं।

कोरोना काल में छात्र संख्या घटने पर शोभा फ्रांसिस पत्नी कमलेश पाण्डेय निवासी शास्त्रीपुरम, आगरा स्कूल से जुड़ी। आरोप है कि उसने नोटरी पर अनुबंध कराने के बाद अपने नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिए और स्कूल को अपना बताना शुरू कर दिया। शिकायत में शोभा फ्रांसिस, उसके पति कमलेश पांडेय, पुत्र काव्यांश और कर्मचारी महेंद्र पर स्कूल के ताले तोड़ने, फ्लेक्स फाड़ने, बोर्ड से नाम मिटाने और बच्चों की फीस निजी खाते में जमा कराने के आरोप लगाए गए हैं।आरोप है कि कि शोभा फ्रांसिस फर्जी टीसी जारी कर अभिभावकों को स्कूल बंद होने के संदेश भेजती थी और स्कूल में गुंडे बुलाकर डराती-धमकाती थी। रॉबिन्सन, जो चर्च का सचिव और पादरी है, पर भी शोभा फ्रांसिस का साथ देकर स्कूल पर कब्जा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में स्कूल परिसर में जनरेटर रखकर अवैध बिजली का उपयोग करने की बात भी कही गई है। एक अगस्त की रात शोभा फ्रांसिस, उसके पुत्र काव्यांश और अन्य लोगों ने रितिका बैलिंगटन के साथ लाठी-डंडों, लात-घूंसों से मारपीट की, गला दबाकर हत्या की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर मोहिनी बैलिंगटन, शीतल मसीह और सलीना जोन मौके पर पहुंचीं और बीच-बचाव कराया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।