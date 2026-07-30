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Badaun News: सावन मास के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में सावन मास की शुरुआत हो गई है। भक्त शहर एवं गांव के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जलाभिषेक एवं दान पुण्य के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। कांवड़ यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियाँ की हैं, जहाँ विशेष रूप से सोमवार को पूजाएँ होंगी।

सावन मास के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना
सावन मास के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना

Badaun News: बदायूं। सावन मास आज से शुरू हो गया है। सुबह से शहर से लेकर देहात के मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। भगवान भोलेनाथ के भक्त जलाभिषेक करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।लोगों का कहना है कि सावन माह में की गई भगवान भोलेनाथ की आराधना खाली नहीं जाती है। सावन मास के पहले दिन शहर के गौरीशंकर देवालय, बिरुआबाड़ी मंदिर, उझानी के बुर्रा फरीदपुर समेत अन्य मंदिरों में तैयारियाँ पहले ही पूरी कर ली गई थी। गुरुवार की सुबह सेभक्त मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं।यहां पर भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए बेल पत्र धतूरा अर्पित करने के साथ साथ जलाभिषेक से कर रहे हैं।

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भगवान भोलेनाथ के भक्तों द्वारा मंदिर के बाहर जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य भी किया जा रहा है।रविवार से कांवड़ियों का भी निकलना शुरू हो जाएगा।सावन मास में सोमवार के लिए जलाभिषेक का विशेष महत्व है।पूरे सावन भर रविवार, सोमवार के लिए कांवड़ियों की ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इधर कावड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।जिलाधिकारी अवनीश रॉय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा कावड़ यात्रा को लेकर सजग हैं।

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