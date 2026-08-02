Badaun News: जलाभिषेक को निकला भोले का कारवां

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के लिए जलाभिषेक को भोले का कारवां निकल पड़ा है। कछला घाट पर पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, कासगंज से कांवड़ियां जल भरने जा रहे हैं। यहां से कांवड़ियां जल लेकर सावन के पहले सोमवार के लिये अलग-अलग शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। सावन के पवित्र माह में बम भोले की गूंज शुरू हो गयी है। जिले के अतिरिक्त गैर जनपदों से भोले का कारवां अत्यंत उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ जलाभिषेक के लिए निकल पड़ा है। कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक के इस कारवां में डीजे की धुन पर बजते शिव भजनों और डमरू की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह से शिवमय बना दिया है। बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारे गूंज उठा है। कांवड़ियां हाथों में केसरिया ध्वज थामे और कांवड़ कंधों पर उठाये पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की इस यात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह शिविर लगाकर फलाहार, चाय और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिये डायवर्जन प्लान लागू है। जिसके बाद रोडवेज बसें एवं हैवी वाहन घूम कर जा रहे हैं。