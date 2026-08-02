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Badaun News: जलाभिषेक को निकला भोले का कारवां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: कछला के भागीरथ घाट पर कांवड़ भरने और पूजा अर्चना के बाद जयघोष करता कांवड़ियों का जत्था।

Badaun News: जलाभिषेक को निकला भोले का कारवां

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के लिए जलाभिषेक को भोले का कारवां निकल पड़ा है। कछला घाट पर पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, कासगंज से कांवड़ियां जल भरने जा रहे हैं। यहां से कांवड़ियां जल लेकर सावन के पहले सोमवार के लिये अलग-अलग शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। सावन के पवित्र माह में बम भोले की गूंज शुरू हो गयी है। जिले के अतिरिक्त गैर जनपदों से भोले का कारवां अत्यंत उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ जलाभिषेक के लिए निकल पड़ा है। कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक के इस कारवां में डीजे की धुन पर बजते शिव भजनों और डमरू की गूंज ने वातावरण को पूरी तरह से शिवमय बना दिया है। बरेली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारे गूंज उठा है। कांवड़ियां हाथों में केसरिया ध्वज थामे और कांवड़ कंधों पर उठाये पूरे अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों की इस यात्रा के मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा जगह-जगह शिविर लगाकर फलाहार, चाय और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिये डायवर्जन प्लान लागू है। जिसके बाद रोडवेज बसें एवं हैवी वाहन घूम कर जा रहे हैं。

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शौचालयों की देखरेख को महीने भर रहेंगे अतिरिक्त केयर टेकर

बदायूं। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जिला पंचायती राज अधिकारी याबर अब्बास ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी शौचालय खुलवा दिये हैं। बदायूं से कछला एवं बदायूं से उसावां तक पड़ने वाले सभी शौचालयों पर आठ-आठ घंटे की केयर टेकरों की ड्यूटी लगायी है। वहीं अस्थाई रूप से महीने भर के लिये अतिरिक्त केयर टेकर लगाने का निर्णय लिया है, जिन्हें छह हजार रुपये माह मानदेय दिया जायेगा। जिला पंचायती राज विभाग की ओर से कांवड़ रूट पर नौ सीसीटीवी लगवाये है।ये कैमरे एडीओ एवं सचिवों से लाइव कनेक्ट किये गये हैं। विभाग की ओर से कांवड़ रूट पर पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारियों को लगाया है, जो कि साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे।

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कांवड रूट पर रोडवेज अपनी चाल पर रखे काबू

कांवड़ रूट पर रोडवेज बसें 20 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं चलने दी जायेंगी। इस संबंध में पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने एआरएम से कहा कि रोडवेज स्टैंड पर गति नियंत्रण के लिये लगातार एनांउस कराते रहें। कांवड़ रूट पर निर्धारित गति से तेज बस दौड़ी तो चालान संग सीज करने की कार्रवाई की जायेगी।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने क्या उपाय किए हैं?
प्रशासन ने सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया है और कांवड़ रूट पर सफाई कर्मचारियों को लगाया है।
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