Badaun News: डीएम-एसएसपी पहुंचे अटैना घाट, देखी व्यवस्था

Badaun News: कांवड़ यात्रा के चलते उसहैत के अटैना में पुल से उफनाती गंगा को निहारते डीएम व एसएसपी।

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। सावन माह में कांवड़ यात्रा के चलते डीएम और एसएसपी ने अटैना गंगा घाट का निरीक्षण किया। सावन के हर सोमवार को बड़ी संख्या में यहां आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा-व्यवस्था का दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जायजा लिया। डीएम और एसएसपी ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न होनी चाहिए। शनिवार को डीएम अवनीश कुमार राय और एसएसपी अंकित शर्मा कांवड़ यात्रा को सकुशल व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अटैना गंगा घाट पहुँचें। डीएम-एसएसपी ने अटैना गंगा घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए。

निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जलस्तर पर निगरानी डीएम ने विशेष रूप से गंगा नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हुए आवश्यक सुरक्षा व एहतियात बरती जाए, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे।

एसएसपी के निर्देश एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा घाट क्षेत्र व कांवड़ मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कहीं जाम न लगने पाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।