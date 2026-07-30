Badaun News: सड़कों पर विराजे नंदी, संभलकर चलना भोले
Badaun News: एमएफ हाईवे पर उसावां थाने के सामने सड़क पर मौजूद छुट्टा गोवंश।सड़कों पर नंदी की सवारी, संभलकर चलना भोलेसड़कों पर नंदी की सवारी, संभलकर चलना भोलेसड़कों
Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में सड़कों पर घूम रहे छुट्टा गोवंशीय के बीच कांवड़ लेकर शिवभक्त निकलेंगे। चूंकि छुट्टा गोवंशीयों में अधिकांश सांड़ हैं और वह बारिश की वजह से सड़कों पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। ऐसे में कांवड़ियों को संभलकर चलना होगा। छुट्टा सांड़ों से कांवड़ियों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं किया गया है। इस लापरवाही की वजह से कांवड़िया जोखिम भरी राह तय करेंगे। सिविल लाइंस क्षेत्र से लेकर उसावां तक एमएफ हाईवे पर कई जगह छुट्टा गोवंशीयों ने अपना ठिकाना बना लिया है। सिविल लाइंस क्षेत्र में एमएफ हाईवे पर गांव कुलचौरा के पास बरसात की वजह से खेतों में पानी भरा रहने से यह छुट्टा गोवंशीय हाईवे पर ही आ गए हैं। दिन रात अब यह हाईवे पर ही रहते हैं जिससे कब किसपर हमलावर हो जाएं, इसकी दहशत राहगीरों में रहती है। सखानूं और म्याऊं और उसावां थाने के पास भी यही हाल है। जिले के बार्डर पर बाराकलां गांव के पास पटना देवकली शिवालय से कुछ पहले ही बड़ी संख्या में छुट्टा गोवंश रहते हैं। ऐसे में कांवड़ियों को काफी संभलकर इनसे बचते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। चूंकि इस रूट ऐतिहासिक पटना देवकली शिवालय है इसलिए उसावां क्षेत्र के अलावा शाहजहांपुर जिले से आने वाले कांवड़िया यहीं से गुजरते हैं। वह कछला गंगा घाट से कांवड़ लेकर पटना देवकली की ओर रवाना होते हैं。
पटेल चौक से कछला तक जोखिम भरा सफर
बाईपास पर मौजूद पटेल चौक से लेकर कछला तक निर्माणाधीन हाईवे पर कई स्थानों पर छुट्टा गोवंशीय का झुंड रहता है। प्रशासन की ओर से इस बार इन गोवंशियों को सड़क से हटाने के लिए को ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पटेल चौक से आगे बढ़ने पर घेर गांव, नौशेरा से पहले ही हाईवे पर पशुओं का झुंड हमेशा रहता है। ऐसे ही उझानी से कछला तक भी हाल हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि संभलकर चलना भोले, सड़कों पर नंदी विराजे हैं。
डीजे की धुन पर बिदकते सांड़, हो सकता है हादसा
कांवड़यात्रा के दौरान भोले भक्त डीजे की धुन पर कांवड़ लेने जाते हैं। इसके बाद वापसी में भी तमाम डीजे बजते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तेज आवाज में डीजे की धुन पर अगर छुट्टा सांड़ बेकाबू हुए तो वह कांवड़ियों की भीड़ पर ही हमला करेंगे। इससे हादसा भी हो सकता है।
सामान्य प्रश्न
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