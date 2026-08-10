Badaun News: सड़क धंसने से हादसे का खतरा, मरम्मत की मांग
Badaun News: बिल्सी में गांव सुंदरनगर से बेहटाजबी जाने वाली सड़क का हिस्सा धंसा हुआ।09 बीडीएन 02--बिल्सी में गांव सुंदरनगर से बेहटाजबी जाने वाली सड़क का हिस्सा धंस
Badaun News: बिल्सी। क्षेत्र के गांव सुंदरनगर से बेहटाजबी को जाने वाले मार्ग की सड़क काफी हिस्से में धंस गई है। सड़क के धंसने से यहां कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के बाद सड़क के धंसने से स्थिति और गंभीर हो गई है। रात के समय स्थिति और अधिक जोखिम भरी हो जाती है। लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति के संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिले के संबंधित विभाग अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से सड़क का जल्द निरीक्षण कराकर धंसे हुए हिस्से की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो समस्या और गंभीर हो सकती है। मरम्मत की मांग करने वालों में पीडी सिंह, महेंद्र पाल, बंटी, अजय कुमार, शिव शंकर, प्रेम बाबू आदि शामिल रहे।
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