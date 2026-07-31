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Badaun News: तोफी नगला-औरंगाबाद मार्ग पर बाढ़ का पानी, 60 गांवों का रास्ता बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जो खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंच गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने सर्तकता बढ़ा दी है। 36 गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।

Badaun News: तोफी नगला-औरंगाबाद मार्ग पर बाढ़ का पानी, 60 गांवों का रास्ता बंद

Badaun News: सहसवान/उसहैत, संवाददाता। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंच गया है। जिसके चलते बाढ़ जैसे हालत बनते जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्तकता बढ़ा दी है। डीएम ने बाढ़ को लेकर सदर, दातागंज, सहसवान के एसडीएम, तहसीलदार सक्रिय कर दिये हैं。

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बाढ़ का बढ़ता खतरा

पहाड़ो पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद डैम फुल हो रहे हैं, जिसके चलते सहायक नदियों में बढ़ाकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। गंगा नदी में हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा से बढ़ाकर पानी छोड़ा गया है। इसके बाद से गंगा नदी में उफान आ गया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से जिले की तीन तहसील सदर, दातागंज, सहसवान के 36 गांव बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। सहसवान तहसील क्षेत्र के तोफी नगला-औरंगाबाद मार्ग पर बाढ़ का पानी आने से

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गांवों पर बाढ़ का असर

नगला कोतल, औरंगाबाद, आसे नगला, खिरकवारी, जामिनी, रसूलपुर बेला, धापड़, अब्बू नगर, खुरवानपुर, नसीरपुर घोसू, नगला कोतल पूर्वी, नगला कोतल पश्चिमी, पालपुर नरसेना, हुसैनपुर समेत 60 गांवों रास्ता बंद हो गया है। सड़क के ऊपर से पानी चल रहा है। जिसके चलते लोग बाढ़ से पानी से होकर गुजर रहे हैं। इसी प्रकार से जलवृद्धि जारी रही तो तोफी नगला, भमरौलियां, खाकी नगला, वीरसहाय नगला, तेलिया नगला, नगला कोतल आदि गांव भी बाढ़ से घिर जायेंगे। इधर जलस्तर वृद्धि से से उसहैत क्षेत्र के जटा, प्रेमी नगला, अहमदनगर बछौरा, कोनिका नगला समेत 12 गांवों को बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जलवृद्धि और होने पर ये गांव भी जलमग्न हो जायेंगे, फिलहाल इनमें ज्यादातर गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं। बाढ़ खंड एक्सईएन उमेश चंद्रा ने बताया कि फिलहाल जलवृद्धि का सिलसिला जारी है।

सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी

बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर ली है। निचले इलाकों में बसे गांवों के लोगों ने अपना कीमती सामान पैक कर लिया है और बाढ़ बढ़ने पर सुरक्षित स्थान के लिये निकल जायेंगे एवं बाढ़ रहनेे तक तक वहीं पर रहेंगे।

एसडीएम करें भ्रमण

जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने सदर, दातागंज, सहसवान एसडीएम के लिये बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण का जायजा लेने के निर्देश दिये हैं।जिलाधिकारी ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाये।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गंगा नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया है?
गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 12 सेमी ऊपर पहुंच गया है।
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