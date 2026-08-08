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Badaun News: रैपुरा कदम नगला के उप्रावि को कटान का डर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण 36 गांवों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय रैपुरा कदम नगला कटान के खतरे में है और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। लोगों ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों की मांग की है।

रैपुरा कदम नगला के उप्रावि को कटान का डर
रैपुरा कदम नगला के उप्रावि को कटान का डर

Badaun News: बदायूं। गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद फिर से वृद्धि शुरू हो गई है। इससे एक बार फिर जिले के 36 गांव को बाढ़ का दंश झेलना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने जलस्तर में वृद्धि के बाद सतर्कता बढ़ा दी है।गंगा नदी द्वारा जलस्तर में वृद्धि के साथ ही कुछ स्थानों पर कटान किया जा रहा है। उसहैत क्षेत्र के रैपुरा कदम नगला में कटान के निशाने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय आ गया है।अब तक स्कूल का काफी हिस्सा नदी में कट चुका है इसी प्रकार से कटान जारी रहा तो जल्द स्कूल कटकर नदी में समां जाएगा। शिक्षकों ने विद्यालय को खाली करा दिया है और बच्चों को एक सुरक्षित स्थानों पर पढ़ाया जा रहा।

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लोगों ने बाढ़ खंड अधिकारियों से कटान की रोकथाम के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की है, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारियों ने सुरक्षात्मक कार्य कराने के लिए हाथ खड़े कर लिए हैं। बाढ़ खंड के अधिकारियों का कहना है कि जिस स्थान पर कटान हो रहा है वह निचला इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक कार्य कराना संभव नहीं है। इधर रामगंगा नदी के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। रामगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद से हजरतपुर क्षेत्र के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ खंड अधिकारियों का कहना है कि कल से जलस्तर में फिर से वृद्धि होना शुरू हो गई है, फिलहाल जलस्तर में उतार चढ़ाव बना रहेगा।

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