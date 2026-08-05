Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Badaun News: गलत खानपान और योगा न करने वालों में बढ़ रहे हड्डी रोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

Badaun News: बदायूं में पिछले कुछ वर्षों में हड्डी रोगियों की संख्या बढ़ी है। युवाओं में यह समस्या अधिक देखी जा रही है, जिसका मूल कारण गलत खानपान और योग न करने के कारण है। विशेषज्ञों का मानना है कि 30 साल के बाद युवाओं में हड्डी की बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

Badaun News: गलत खानपान और योगा न करने वालों में बढ़ रहे हड्डी रोग

Badaun News: बदायूं, संवाददाता। जिले में पिछले कुछ वर्षों में हड्डी रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। यहां जिला अस्पताल से लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज तक रोजाना बढ़ी संख्या में हड्डी रोगी पहुंच रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि अब हड्डी रोगियों में बढ़ी संख्या युवाओं की है। युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। हालांकि यहां मेडिकल कॉलेज में इसपर रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि गलत खानपान और योगा न करने वालों में हड्डी रोग बढ़ रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञों की मानें तो मौजूदा दौर में 30 साल के बाद युवाओं में हड्डी की तमाम बीमारियां देखने को मिल रही हैं। व्यस्तम जिंदगी में खुद को समय न देने वालों में सबसे पहले सर्वाइकल, एंकुलाइजिंग स्पांडलाइसिस, गठिया जैसी गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वर्ष 2015 से अब तक देखा जाए तो युवाओं में यह बीमारी काफी देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: बोन एंड ज्वाइंट डे पर 175 बुजुर्गों की निःशुल्क बीएमडी जांच

हड्डी रोग विशेषज्ञों की राय

वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉ. रियाज अहमद बताते हैं कि पहले खानपान जो भी था वह प्रोटीन और कैल्शियम युक्त था, इसलिए युवाओं में इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलती थीं। अब युवाओं में इस तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. शिव कुमार ने बताया कि वह इससे पहले भी कई मेडिकल कॉलेज में बतौर प्राचार्य रहे हैं वहां देखा गया है कि युवाओं में गलत खानपान और योगा न करने की वजह से हड्डी रोग पनप रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Simdega News: प्रखंड स्तरीय ऑस्टियोआर्थराइटिस आयुष शिविर का आयोजन

विशेष कैंप की प्रक्रिया

हालांकि इसके लिए अब उनके स्तर से विशेष कैंप लगवाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि कम उम्र में ही युवा इन भयंकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जो चिंताजनक है।

सामान्य प्रश्न

बदायूं में हड्डी रोगियों की संख्या क्यों बढ़ी है?
बदायूं में हड्डी रोगियों की संख्या गलत खानपान और योगा न करने के कारण बढ़ी है।
ये भी पढ़ें:Badaun News: गलत खानपान और योगा न करने वालों में बढ़ रहे हड्डी रोग
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।