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Badaun News: बाइक की टक्कर से घायल रिटायर्ड फौजी की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बिल्सी में एक सेवानिवृत्त फौजी महेंद्र पाल सिंह को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। यह हादसा बांस बरोलिया गांव में सोमवार रात हुआ।

Badaun News: बाइक की टक्कर से घायल रिटायर्ड फौजी की मौत

Badaun News: बिल्सी, संवाददाता। सड़क किनारे टहल रहे सेवानिवृत्त फौजी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल फौजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव बांस बरोलिया में सोमवार रात करीब आठ बजे हुआ। गांव निवासी महेंद्र पाल सिंह पुत्र बलदेव प्रसाद जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे, खाना खाने के बाद वजीरगंज-बिल्सी मार्ग पर टहल रहे थे। इसी दौरान बिल्सी की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी तेज थी कि महेंद्र पाल सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे व उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्सी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन महेंद्र पाल सिंह को इलाज के लिए बरेली के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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