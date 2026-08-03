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Badaun News: रामपुर के डीजे ने छेड़ी बम-बम भोले की धुन, झूमे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: सावन के पहले सोमवार को जल लेने कछला जाते कांवड़ियों का जत्था बदायूं-कछला मार्ग पर बालाजी हनुमान मंदिर के सामने डीजे की धुन में नाचते गाते गुजरता हुआ।

Badaun News: रामपुर के डीजे ने छेड़ी बम-बम भोले की धुन, झूमे लोग

Badaun News: बदायूं। सावन के पहले सोमवार के लिए भोलेभक्तों की ओर से इस बार किसी और नामचीन डीजे को पहले सोमवार के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि यहां संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा के डीजे हर साल बुलाए जाते हैं। मगर, पहले सोमवार को यहां रामपुर का डीजे आया जो कांवड़ रूट से गुजरा तो बम-बम भोले भजनों से यहां का माहौल ही भक्तिमय कर गया। डीजे की धुन को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में शहर से लोग कछला रोड तक निकले। फिलहाल रामपुर का यह डीजे पहले सोमवार से ही छा गया।

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