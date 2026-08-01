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Badaun News: कांवड़ रूट पर सार्वजनिक शौचालयों में लटका ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: बदायूं/उसावां, संवाददाता। सावन मास में कांवड़यात्रा शुरू हो गई है। डीएम अवनीश कुमार राय ने कांवड़ रूट पर सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव का आदेश दिया था, लेकिन दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। शौचालयों की हालत खराब है और वहां की व्यवस्था से स्थानीय नागरिक और हिंदू संगठन नाराज हैं।

Badaun News: कांवड़ रूट पर सार्वजनिक शौचालयों में लटका ताला

Badaun News: बदायूं/उसावां, संवाददाता। सावन मास में कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही डीएम अवनीश कुमार राय ने सभी कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सार्वजनिक शौचालयों को साफ-सुथरा रखने के साथ ही हर वक्त खुला रहने के आदेश दिए थे। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से कहा था कि शौचालयों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के साथ ही नियमित सफाई कराने और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके बाद भी उसावां में डीएम के इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। यहां कांवड़रूट पर सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी है तो उनपर ताला लटका हुआ है। इससे कांवड़ियों को यहां खुले में शौच को जाना पड़ सकता है। उसावां में एमएफ हाईवे स्थित थाने सामने, अकबरपुर चौराहा, सीएचसी गेट, मंगल बाजार के पास बने सार्वजनिक शौचालयों पर न तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और न ही नगर पंचायत की ओर से किसी कर्मचारी की तैनाती की गई है। कई शौचालयों में लंबे समय से साफ-सफाई नहीं की गई है। गंदगी से जूझ रहे शौचालयों पर सफाईकर्मी तो तैनात हैं, लेकिन वह अपनी ड्यूटी करने नहीं पहुंचते हैं। इस वजह से शौचालयों पर ताला लटकता है।

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शौचालयों की अव्यवस्था

कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है तो इससे पहले ही डीएम ने आदेश जारी किए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। उसावां नगर पंचायत के अलावा जो भी आसपास की पंचायतें हैं वहां पर सार्वजनिक शौचालयों की दशा सही नहीं है। लंबे समय से मॉनीटरिंग न होने की वजह से यहां पर तैनात केयरटेकर भी अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं।

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सफाई के अलाव प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं

डीएम अवनीश कुमार राय ने कांवड़रूट पर पड़ने वाले सभी सार्वजनिक शौचालयों पर सफाई-सफाई पानी और प्रकाश की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए थे। कांवड़ यात्रा से पहले ही बिजली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद भी कांवड़यात्रा शुरू हो चुकी है और सार्वजनिक शौचालयों की दशा खराब है।

केयर टेकर की लापरवाही

जिले में हर छह किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हैं। इसके तहत उसावां से बदायूं, बिनावर से लेकर कछला तक सार्वजनिक शौचालय पहले से ही बनाए जा चुके हैं। इन सभी शौचालयों पर केयर टेकर तैनात हैं तो शहरी क्षेत्र में आने वाले शौचालयों पर सफाई कर्मचारियों की भी ड्यूटी है। मगर, यहां पर तैनात केयर टेकर और सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। वह जिम्मेदारों की कोठी और बंगलों पर कागजी अटैचमेंट कर वहां सेवाएं दे रहे हैं।

हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश

शौचालयों में गंदगी से हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश

सावन मास के दूसरे दिन तक कांवड़ मार्ग पर स्थित इन शौचालयों की व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने से स्थानीय नागरिकों और हिंदू संगठनों में जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। उसावां में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ भी हिंदूवादी संगठन हैं। वजह है कि यहां पर सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी है तो केयर टेकर या फिर सफाई कर्मचारी भी गायब हैं। शौचालयों में ताला पड़ा है।

सख्त कार्रवाई के निर्देश

कांवड़ रूट पर सभी सार्वजनिक शौचालयों पर 24 घंटे सातों दिन के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती लगाने के साथ ही वहां साफ-सफाई को अतिरिक्त कर्मचारी भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर किसी भी सार्वजनिक शौचालय में गंदगी, बिजली पानी या फिर ताला लटका मिला तो संबंधित कर्मचारी के साथ ही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

अवनीश कुमार राय, डीएम

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यों सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की व्यवस्था सही नहीं है?
सार्वजनिक शौचालयों की हालत सही नहीं है क्योंकि संबंधित केयरटेकर अपनी ड्यूटी पर नहीं आते हैं और सफाई कर्मचारियों की तैनाती भी नहीं की गई है।
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