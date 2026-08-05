Badaun News: बिसौली चेयरमैन ने किया सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन
Badaun News: बिसौली में चेयरमैन अबरार अहमद ने बदायूं रोड पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए इस शौचालय का निर्माण किया गया था, जिससे उन्हें खुले में शौच की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका उद्घाटन रविवार को हुआ, जिससे नगर की स्वच्छता और सुविधाओं में वृद्धि होगी।
Badaun News: बिसौली, संवाददाता। नगर में चेयरमैन अबरार अहमद ने बदायूं रोड स्थित खेल मैदान में नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। कांवड़यात्रा के मद्देनजर शौचालय का उद्घाटन कर इसको आमजन को समर्पित किया। इस दौरान नगर में आने जाने वाले कांवड़ियों को भी खुले में शौच को नहीं जाना होगा। नगर के बदायूं रोड स्थित खेल मैदान में लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन अबरार अहमद ने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया। रविवार को इसका लोकार्पण कर उन्होंने इसे जनता को समर्पित कर दिया। यहां शौचालय न होने से नगर में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी।
चेयरमैन ने कहा कि नगर का हर कोना रोशन और स्वच्छ बने यही हमारी कोशिश है। इस अवसर पर नगर पालिका सभासद अमरपाल, शिवशंकर रस्तोगी, गोपाल गुप्ता, राजेंद्र दिवाकर, गौरव कुमार, नगर पालिका लिपिक राजीव कुमार, जितेन्द्र कुमार, राजेश बाबू, नेमपाल, हिमांशु दीपक, हरिज्ञान आदि मौजूद रहे।
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