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Badaun News: सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमे को तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: फैजगंज बेहटा में भारतीय हिंदू सरकार संघ के पदाधिकारियों ने सांसद पप्पू यादव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस में तहरीर दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। यद्यपि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की。

Badaun News: सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमे को तहरीर

Badaun News: फैजगंज बेहटा, संवाददाता। भारतीय हिंदू सरकार संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव पर सनातन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए फैजगंज बेहटा थाने में तहरीर दी। कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का है। भारतीय हिंदू सरकार संघ के कार्यकर्ता सोमवार को थाने पहुंचे और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ब्रजेश सिंह की ओर से दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि 31 जुलाई को दिल्ली स्थित संसद भवन के बाहर पप्पू यादव ने पुजारी का भेष धारण कर ऐसा कृत्य किया, जिससे सनातन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

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कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीर मामला बताते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की।कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष मुनेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर विनय चौहान, जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव, मीडिया प्रभारी भूदेव शर्मा सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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