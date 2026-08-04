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Badaun News: अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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Badaun News: मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया नगर पंचायत का मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया नगर पंचायत का मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुलड़िया नगर पंचायत

Badaun News: अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की मांग

Badaun News: मूसाझाग, संवाददाता। जानलेवा हमले के मुकदमे में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोपी और उसके परिजनों पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। मामला मूसाझाग थाना क्षेत्र की नगर पंचायत गुलड़िया का है। यहां के रहने वाले अर्पित पटेल उर्फ भोला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि थाना मूसाझाग में दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे का आरोपी आयुष शर्मा उर्फ आर्य शर्मा लंबे समय से अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से बचा हुआ था।

प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत याचिका के चलते पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकी थी। अब न्यायालय से अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है।प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि आरोपी और उसके परिजन लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौता न करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान-माल की हानि पहुंचाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशन में की जा रही है।

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